شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة المغربى: مبادرة موسكو لعقد قمة روسيا - إفريقيا جاءت فى وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المغربى عزيز رباح، إن مبادرة موسكو لعقد قمة ومنتدى (روسيا - إفريقيا) جاءت فى وقتها.

وأضاف رباح - فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس "أن إفريقيا تشهد تحولًا كبيرًا، حيث أن الدول الإفريقية تتطلع لنماذج تنموية جديدة مبنية على الاستثمار واستغلال الثروات، وذلك عن طريق تنويع الشركاء، لكن مع الحفاظ على الشركاء التقليديين".

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وأوضح أن المغرب يتمتع بثقة دولية عالية، معربًا عن أمله في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع روسيا، منوهًا بأن الاستثمارات الأجنبية في المغرب بلغت خلال العقد الماضى نحو 15 مليار دولار.



وأشار وزير الطاقة المغربى إلى أن البلاد تتطلع إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2030.

وانطلقت، أمس الأربعاء، فى مدينة سوتشى المطلة على البحر الأسود، القمة والمنتدى الاقتصادي (روسيا - إفريقيا) برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصرى عبد الفتاح السيسى، وبحضور نحو 40 رئيس دولة وحكومة إفريقية.