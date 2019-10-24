شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر عضوا بالمكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب لعامين مقبلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل مجلس الوزراء العرب، المسئولين عن شئون البيئة، اليوم الخميس مكتبه التنفيذى للعامين المقبلين حيث تم انتخاب مصر وليبيا عضوين جديدين لتصبح التشكيلة الجديدة للمجلس هى ليبيا رئيسا والبحرين نائبا وعضوية كل من: مصر والسعودية وتونس والأردن والإمارات.
وتقرر عقد الدورة 32 للمجلس، فى شهر أكتوبر 2020، على أن يسبقها اجتماع الدورة 57 للمكتب التنفيذى للمجلس بيوم واحد.
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