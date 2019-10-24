مصر.. محكمة تلغي عقوبة الحبس 3 سنوات على 5 رموز سياسية

القاهرة / الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الخميس، بإلغاء عقوبة الحبس 3 سنوات ضد 5 رموز سياسية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".

ووفق وسائل إعلام محلية، قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول الاعتراضات المقدمة من 5 رموز معارضة، بينهم المحامي والصحفي البارزين، منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل، و3 آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".

كما قضت المحكمة بتغريم 4 منهم مبلغًا ماليًا قدره 30 ألف جنيه (نحو 1800 دولار أمريكي) وهم "الزيات" والبرلمانيين السابقين محمد منيب، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني.

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كما تم إسقاط التهمة عن الصحفي البارز عبد الحليم قنديل، والذي صدر بحقه قرار بعفو رئاسي في مايو/أيار الماضي، حسب المصدر ذاته.

والقضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء" تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان متهم بها الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.

كما ضمت القضية أيضا محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق (محبوس)، ومحمد محسوب الوزير السابق (خارج البلاد)، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي (محبوس)، بجانب السياسي المعارض عصام سلطان، والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوسان).

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