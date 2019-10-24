جنبلاط عقب خطاب عون: الحل في تعديل حكومي ثم انتخابات نيابية

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365
قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، الخميس، إن أفضل حلّ للأزمة يكمن في "الإسراع في التعديل الحكومي، والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".
تصريح جنبلاط جاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في أول تعليق على خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي ألقاه ظهر الخميس.
وأضاف جنبلاط: "نحن في نفس هذا المركب الذي يغرق ونشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي".
وأرجأ جنبلاط مؤتمرًا صحفيًا كان مقرراً الخميس في منزله بمحافظة جبل لبنان، حتى إشعار آخر، دون توضيح سبب التأجيل، وذلك حسب جريدة الأنباء الإلكترونية التابعة للحزب الاشتراكي.
وكان الرئيس "عون" قد توجه في خطابه للمتظاهرين المنتشرين في ساحات الاعتصام بمناطق لبنان كافة، بالقول إن "النظام لا يتغيّر بالساحات" وإنه مستعد للقاء ممثلين عنهم لتحديد مطالبهم.
يذكر أن لبنان يشهد تظاهرات احتجاجية حاشدة منذ الخميس الماضي تطالب برحيل رموز السلطة ومحاسبة الفاسدين واستعادة المال المنهوب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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