موسكو: لا إطار زمنيا لوجود الجيش التركي في سوريا

موسكو / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أنه لا يوجد إطار زمني محدد لبقاء الجيش التركي في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وردا على سؤال عن المدة التي ستقضيها القوات التركية بسوريا في إطار "نبع السلام"، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن "مذكرة التفاهم لا تحدد فترة زمنية معينة لهذه العملية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

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والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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