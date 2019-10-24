"الوطني السوري" يحبط محاولة تسلل "ي ب ك" إلى مناطقه شمالي حلب

اعزاز/أشرف موسى/الخليج 365
تمكنت قوات "الجيش الوطني السوري " من إحباط محاولة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، التسلل من بلدة "تل رفعت" إلى ريفي مدينتي "اعزاز" و"عفرين" الواقعتين شمالي حلب.
وذكر مراسل الخليج 365 أن التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على "تل رفعت (تابعة لأعزازشمالي حلب)" حاول صباح الخميس التسلل إلى خطوط الجبهة التابعة لقوات "الجيش الوطني السوري" شمالي حلب.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات "الجيش الوطني السوري" تصدت للإرهابيين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات.
وشملت محاولات الإرهابيين التسلل إلى خطوط الجبهة في قرى "كفر كلبين"، و"كفر خاشير" بالريف الجنوبي لـ"اعزاز"، و"مرمين" جنوبي "عفرين".
وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي بالرغم من الاتفاق الذي توصل إليه الجانب التركي والروسي الثلاثاء الماضي، والذي ينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من مدينتي "منبج" و"تل رفعت" في غضون 150 ساعة تنتهي الثلاثاء المقبل.
ورغم الاتفاق المذكور، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في آذار/ مارس 2018 ضمن عملية "غصن الزيتون" الذي نفذها الجيشان التركي و"السوري الحر.
ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري انطلاقا من "تل رفعت".
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