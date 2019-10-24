الجزائر.. وفاة مدير أكبر مجمع إعلامي إثر وعكة صحية

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365
أعلن مجمع "الشروق" الإعلامي الجزائري، وفاة مديره العام علي فضيل، صباح الخميس، بعد معاناة مع المرض في أحد المستشفيات الفرنسية.
ونشر المجمع بيان نعي جاء فيه "ببالغ الحزن والأسى، وكامل الرضى بقضاء الله وقدره، يعلن مجمع الشروق للإعلام والنشر، عن وفاة مديره العام الأستاذ علي فضيل، عن عمر يناهز 61 سنة، بعد مسيرة حافلة من العطاء".
وتوفي فضيل، في أحد مستشفيات مدينة "كان" الفرنسية، بعد أسبوع من تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في مؤتمر إعلامي بالمدينة.
وفضيل، صحفي ورئيس مجمع الشروق، الذي يعد الأكبر في الجزائر، ويضم ثلاث قنوات فضائية هي "الشروق العامة" و"الشروق نيوز" و"بنة تي في"، إلى جانب صحيفة الشروق اليومية، و"مجلة الشروق العربي" الأسبوعية.
وفي رسالة له، عزى رئيس الوزراء نور الدين بدوي، العاملين في المجمع الإعلامي، وأسرة الراحل.
وورد في رسالة بدوي إنه "تأثر برحيل أحد أبرز الإعلاميين الجزائريين الذين استطاعوا أن يفتكّوا مكانة في الوسط الإعلامي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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