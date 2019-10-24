حزب عراقي يدعو التحالف الدولي إلى توفير حماية جوية للمتظاهرين

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

دعا حزب "بيارق الخير" العراقي، الخميس، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى توفير غطاء جوي للمتظاهرين "لحمايتهم من القتل".

وتستعد تنسيقيات التظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، لاستئناف الاحتجاجات ضد الحكومة، الجمعة، بعد توقف دام أكثر من أسبوع، لإتاحة المجال أمام الزائرين الشيعة لإحياء ذكرى "أربعينية الإمام الحسين" في مدينة كربلاء.

وقال الأمين العام للحزب النائب محمد الخالدي، في بيان، إنه "بعد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود.. ندعو رئيس الجمهورية إلى ممارسة دوره الدستوري والديمقراطي، بإرسال طلب للبرلمان بإقالة الحكومة".

وطالب الخالدي "البرلمان بتأدية دوره الرقابي كأعلى سلطة في البلد، وإقالة الحكومة من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة، وإحالة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني إلى التحقيق، في قتل وجرح آلاف المواطنين العراقيين".

Advertisements

ودعا "قوات التحالف إلى حماية المتظاهرين من خلال تسيير طائرات مسيرة، وضمن الاتفاقية الأمنية بين العراق والتحالف الدولي، لمنع تكرار إبادة جماعية أخرى كما حصلت سابقا"، داعيا المتظاهرين إلى "الحفاظ على سلمية تظاهراتهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة".

وطالب "وسائل الإعلام بتأدية دورها في نقل الوقائع ومساندة المتظاهرين من أجل إصلاحات حقيقية تبدأ بإقالة الحكومة ومحاسبة القتلة ومكافحه الفساد، وإعادة مليارات الدولارات في بنوك العالم، وتصحيح العملية السياسية بتغيير قانون الانتخابات، وتشكيل مفوضية من القضاة المشهود لهم بالنزاهة".

وانطلقت الاحتجاجات من بغداد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، واستمرت لمدة أسبوع، قتل خلالها وفقا لإحصاءات رسمية 149 شخصا، بينهم عناصر أمن، وجرح آلاف آخرون.

ولاحقا، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين من العمل، والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية، ومحاربة الفساد، وغيرها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.