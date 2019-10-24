لبنان.. استمرار إغلاق البنوك الجمعة إثر الاحتجاجات

ريا شرتوني/ بيروت/ الخليج 365
أعلنت "جمعّية مصارف لبنان"، الخميس، أن البنوك ستظل مغلقة يوم الجمعة، نظرًا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ أسبوع.
وقال بيان من مجلس إدارة الجمعّية نشرته الوكالة الوطنيّة للإعلام: "في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرق، وحرصا على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد الجمعة 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2019".
وجاء في البيان أيضًا: "تؤكد الجمعية أن عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين نهاية الشهر الجاري من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية".
وشدد مجلس الإدارة على أولويّة وإلحاحيّة الوصول إلى حل سياسي ناجع للأزمة الراهنة.
كما طمأنت الجمعية، المواطنين بأن "المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع".
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرّة، لليوم الثامن على التوالي، إذ يحتجّ المواطنون ضدّ الأوضاع المعيشيّة، ويطالبون برحيل الطبقة الحاكمة في البلاد.
وفي وقت سابق الخميس، أعرب رئيس الجمهوريّة، ميشال عون، عن استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين، للاستماع إلى مطالبهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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