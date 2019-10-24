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وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود بالرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية شاغرة للجنسين؛ للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأضافت أن الوظائف متاحة تحت مسميات «منسق الجراحة الاختيارية 4 وظائف، منسق طبي 3 وظائف، منسق الطوارئ وظيفتين للنساء، مدير الأسرة وظيفتين، ومدير الحالة وظيفتين».

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ أمس الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي. اضغط هنا

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