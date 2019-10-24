الرئيس اللبناني يدعو للحوار لتجاوز الأزمة ويؤكد على ضرورة تطوير النظام السياسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس اللبناني ميشال عون

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إلى الحوار من أجل حل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأبدى، في خطاب متلفز، استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين.

وأقر بأن النظام السياسي "يحتاج إلى تطوير"، ولكنه قال إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال المؤسسات الدستورية.

وأكد دعمه لمطالب المحتجين خاصة فيما يتعلق بإعادة الأموال المنهوبة، ودعا إلى ضرورة محاسبة جميع "اللصوص"، وحث في الوقت نفسه جميع الطوائف على عدم حماية المنتسبين إليها إذا ما ثبت تورطهم في فساد.