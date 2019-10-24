دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير عرب نت: قطاع ریادة أعمال مزدهر في لبنان

يستعرض تقرير عرب نت الجديد حال لبنان الذي يشهد قطاع ريادة أعمال مزدهرًا وملائمًا لبدء المشاريع.

شهدت النسخة العاشرة من ملتقى عرب نت بیروت إطلاق النسخة الرابعة من تقریر “واقع الاستثمارات الرقمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بین 2013 – 2018 “، والذي تعده عرب نت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة.

ویقدم التقرير تحليلًا شاملًا لواقع المستثمرین والاستثمارات في المجال التقني في المنطقة بين الفترة الممتدة من 2013 حتى 2018.

فمنذ بدایة تطبیق التعمیم رقم 331 الصادر عن المصرف المركزي اللبناني، وقطاع ریادة الأعمال اللبناني یشهد ازدهارًا كبیرًا، وهو ما جعل من لبنان من أهم أماكن الابتكار الرقمي في المنطقة. ونتیجة لذلك، ارتفع عدد مؤسسات تسریع الأعمال وشركات رأس المال الجريء، وكذلك برامج دعم القطاع.

وبما أن إمكانیة النمو متاحة أمام رواد الأعمال، فإنهم يركزون على التقنیات الرقمیة ویعملون جاهدین لدفع عجلة التحول الرقمي في البلد إلى الأمام.

وقد شهدت الاستثمارات الرقمیة في لبنان تراجعًا عام 2018، لا سیما من ناحیة عدد صفقات الاستثمار وقیمتها المالية. لكن على الجهة المقابلة وعلى الرغم من تراجع عدد صفقات الاستثمار سنة 2018 ،ارتفع عدد المستثمرین من 7% عام 2013 إلى 11% عام 2018، وهذا ینعكس في اهتمام المستثمرین في قطاع ریادة الأعمال اللبناني.

وبالرغم من تسجیل نسبة 12% فقط من إجمالي الشركات المستثمرة في المنطقة، تمكن لبنان من المواظبة وشهد نموًا كبیرًا بین عامي 2013 و2018.

Advertisements

صفقات أقل وتمويل أقل في 2018

مع الاطلاع على خارطة عدد صفقات الاستثمار في المنطقة، نلاحظ أن لبنان یحتل المرتبة الثالثة من حیث عدد صفقات الاستثمار عام 2017 بواقع (56 صفقة) وعام 2018 بواقع (40 صفقة)، ما يرفع إجمالي عدد الصفقات إلى 213 خلال الفترة الممتدة بین عامي 2013 و2018.

لكن يُرجى الملاحظة، بأن عدد الصفقات من عام 2017 إلى عام 2018 لم تنخفض فحسب، بل انخفضت أیضًا قیمة صفقات الاستثمار من 54 ملیون دولار عام 2017 إلى 28 ملیون دولار عام 2018، عائدة إلى القیمة المسجلة عام 2014. ورغم من محافظة لبنان على المرتبة الثانیة من حيث عدد الصفقات، إلا أنه تراجع ثلاثة مراتب من حيث قیمة الصفقات، ما یشیر إلى انخفاض قيمة الدولارات التي استُثمرت في كل صفقة.

تتواجد في لبنان 125 شركة ناشئة ناشطة و7 شركات متوقفة عن العمل بسبب نهايتها الحتمية، وبالتالي یسجل البلد النسبة الأدنى من الشركات الناشئة المتوقفة عن العمل (3.5 في المئة) مقارنة بدول المنطقة الأخرى في الفترة الممتدة بین عامي 2013 و2018.

فيما عند الاطلاع على نسبة المؤسِسات النساء لتلك الشركات الناشئة في كل سوق، فإن 20% من المؤسسین في لبنان هم من النساء في حین یصل عدد المؤسسین الرجال إلى 203 مؤسسًا. استنادًا لذلك یمكننا القول أن منطقة المشرق ما زالت تسجل النسبة الأعلى من المؤسِسات النساء في المنطقة في كل من الأردن ولبنان بنسبة 20%.

للاطلاع على المزید من المعلومات حول حالة قطاع الشركات الناشئة في المنطقة، يمكنكم قراءة التقریر المرفق هنا.

التدوينة تقرير عرب نت: قطاع ریادة أعمال مزدهر في لبنان ظهرت أولاً على عالم التقنية.