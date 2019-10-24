دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Canon تكشف رسمياً عن مواصفات كاميرة EOS 1D X Mark III ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Canon اليوم عن مواصفات إصدارها المميز من كاميرات DSLR التي تعرف بكاميرة EOS 1D X Mark III والتي تطور حالياً من الشركة.

إستعرضت كانون رسمياً مواصفات وتصميم كاميرة 1D X Mk3 في عرض تقديمي من الشركة، وذلك قبل إنطلاق الكاميرة رسمياً في Olympics 2020.

تصميم كاميرة EOS 1D X Mark III

تأتي الكاميرة بتصميم من سبائك المغنيسيوم مع أزرار مضيئة

تضم تقنية Wi-Fi والبلوتوث مدمجة

نقل البيانات عبر Ethernet بسرعة مضاعفة عن Mark II

دعم بطاقات CFexpress

شاشة LCD لا تدعم الإنحناء

قد لا يختلف تصميم كاميرة 1D X Mk3 من النظرة الأولى عن الإصدار السابق عدا تصميم مقبض الكاميرة، إلا أنها لا تختلف بشكل عام عن كاميرتي Mk2 و Mk3.

ولقد أكدت كانون على أن الكاميرة تأتي بأزرار مضيئة،ومنها زر التركيز التلقائي، كما تأتي الكاميرة بشاشة LCD لا تدعم الإنحناء.

وقد بدأت كانون في دعم بطاقات CFexpress في الإصدارات ذات الفئة من المميزة من كاميرات الشركة، وكاميرة 1D X Mk3 هي أيضاً واحدة من الإصدارات التي تأتي بميزة دعم بطاقات CFexpress لتوفر سرعات أعلى في نقل المحتوى عند تصوير لقطات سريعة، أو فيديو بدقة 4K.

أيضاً تأتي الكاميرة بتقنية Wi-Fi والبلوتوث مدمجة للإتصال، مع تحسينات في إتصال Ethernet التي تتميز بسرعة مضاعفة في نقل البيانات مقارنة بالإصدار السابق.

آداء EOS 1D X Mark III

تقدم كانون كاميرة 1D X Mk3 بمجموعة من المميزات تشمل خوارزمية جديدة للتركيز التلقائي، وللتعلم الآلي العميق لدعم آداء أسرع في الكاميرة مع إدارك أسلوب المستخدم بشكل تدريجي، كما تأتي الكاميرة بمستشعر CMOS مميز بتركيز تلقائي ثنائي البيكسل.

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أيضاً تدعم الكاميرة ميزة التصوير المستمر حتى 16 إطار لكل ثانية، مع تركيز تلقائي وAE عبر viewfinder، أو 20 إطار لكل ثانية في live view، كما تدعم المستخدم في التصوير عبر العدسات أو شاشة LCD الخلفية، لدعم آداء أفضل وأسرع في التصوير.

كما تدعم كانون كاميرة 1D X Mk3 بتحسينات في عمر البطارية التي تأتي بنفس قدرة البطارية في كلاً من كاميرة Mark III وMark II.

جودة الصور وتسجيل الفيديو في كاميرة 1D X Mk3

مستشعر CMOS إطار كامل جديد دون تحديد لدقة المستشعر

تدعم تنسيق 10-bit HEIF عالي الكفاءة في التصوير

آداء أعلى في حساسية ISO مقارنة بكاميرة Mark II

معالج Digic 9 جديد

دعم تسجيل فيديو raw بدقة 4k عند 60 إطار لكل ثانية

جاء الإصدار السابق من كاميرة Mark II بمستشعر بدقة 20.2 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تنطلق كاميرة Mark III بدقة 24 ميجا بيكسل، بينما تؤكد كانون على أنها تستخدم مستشعر جديد في هذا الإصدار.

كما تأتي الكاميرة بمعالج Digic جديد للصور، حيث تنطلق بمعالج Digic 9، مع ISO بحساسية وآداء أعلى، وقدرة على إلتقاط صور بتنسيق HEIF.

أيضاً تدعم كاميرة Mark III تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع ميزة تسجيل فيديو raw عند 10- بت، لتحقيق الإستفادة من بطاقة CFexpress.

في النهاية قد لا تأتي كاميرة 1D X Mark III بتغيير كبير في التصميم الخارجي عن الإصدار السابق Mark II، لكن من المتوقع أن تدعم دقة وجودة أعلى في التصوير، كما تأتي بمعدل أعلى في التصوير المستمر، إلى جانب تقنية متطورة في ميزة التركيز التلقائي مع خوارزمية جديدة، أيضاً يأتي هذا الإصدار بأزرار مضيئة، ودعم دقة 4K في تسجيل الفيديو عند 60 إطار لكل ثانية، وهي مواصفات رائعة في كاميرة 1D X Mark III ، لذا نترقب معرض Olympics للعام 2020 لنتعرف بشكل أوضح على موعد إطلاق الكاميرة ومستوى تسعير هذا الإصدار المميز من كاميرات DSLR المقدمة من كانون.

المصدر

هذا الموضوع Canon تكشف رسمياً عن مواصفات كاميرة EOS 1D X Mark III ظهر على التقنية بلا حدود.