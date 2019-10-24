دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج ترسل تحديثاً لحل مشكلة التعرف على بصمة الإصبع في هواتف S10 (تقرير)

قامت شركة سامسونج بإرسال تحديث جديد لهواتف S10 لحل مشكلة تطابق بصمة الإصبع التي تم اكتشافها مؤخراً متيحة لأي شخص فتح الهاتف على إثر استخدام طبقة حماية غير أصلية للشاشة.

وأشار موقع Android Central أن التحديث الجديد يشمل أيضا هواتف نوت 10 حيث أصبح متوفر حاليأ لمالكي الهواتف في كوريا الجنوبية فقط، حيث تعمل الشركة على توفيره قريباً في باقي دول العالم.

وكانت سامسونج قد حذرت في وقت سابق المستخدمين من استعمال واقي حماية للشاشة غير أصلي، حيث نشرت التنويه في موقعها الرسمي قائلة أن واقي حماية الشاشة غير الموصى والمخدوش والمتسخ غير يؤدي على تعطل في وظائف قارئي بصمة الإصبع.

بينما يبدو الفرق واضحاً بين المعنى المفهوم من الرسالة التحذيرية التي نشرتها الشركة، والعطل التي لحق بقارئ بصمة الإصبع على أرض الواقع والذي يسمح كما نوهنا بفتح قفل الهاتف من أي شخص أخر.

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ولحل هذه المشكلة بشكل مؤقت أوصت سامسونج المستخدمين بإزالة واقي الشاشة عن الهاتف، وإعادة ضبط إعداد البصمة من جديد ومن الأفضل الإعتماد على طريقة حماية أخرى عبر بصمة الوجه مثلاً لحين وصول التحديث لهواتفهم لحل هذه المشكلة.

المصدر

Android Central

التدوينة سامسونج ترسل تحديثاً لحل مشكلة التعرف على بصمة الإصبع في هواتف S10 (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.