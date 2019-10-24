شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إماراتى يحرج الجزيرة والسبب مطار حمد.. ويعلق: أين الحصار المزعوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الإعلامى الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، من قناة الجزيرة بعد نشرها خبر عن توسعة مطار حمد الدولى، متسائلا عن كيفية حدوث ذلك فى ظل شكاوى الحكومة القطرية الدائمة من تأثرهم بالمقاطعة من الدول العربية، أو ما يطلقون عليه "الحصار".
وكتب بهزاد عبر حسابه على "تويتر"، تعليقا على الخبر:" كيف ..و أين ( الحصار ) المزعوم و مواويل و لطميات حاصرونا و قطر المحاصرة و حصار الجيران و الدنيا محاصرة و نحن أقوى من الحصار و حصار دول الحصار و الحصار صار بلا حصار الى اخر كل جملة غيرة مفيدة تحتوي كلمة حصار".
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