شكرا لقرائتكم خبر عن مصارف لبنان تعلن الاستمرار فى إغلاق البنوك مع توفير المرتبات بالصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية مصارف لبنان، استمرار إغلاق البنوك غدا الجمعة، وذلك حرصا على سلامة العملاء وموظفى القطاع المصرفى وممتلكاته، وذلك فى ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة فى لبنان وإقفال معظم الطرق.

وأكدت جمعية مصارف لبنان - فى ختام اجتماعها اليوم الخميس، أن عمل البنوك سوف يقتصر على توفير المرتبات لكافة الموظفين والعاملين في موعد استحقاقها بنهاية الشهر الجارى، وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلى المنتشرة في مختلف الأراضى اللبنانية.

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وشددت على أن الوضع فى البلاد يقتضي - وعلى نحو مُلح - التوصل إلى حل سياسى للأزمة الراهنة، مشيرة إلى أنها تطمئن المواطنين اللبنانيين أن البنوك جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع.



وأغلقت البنوك فى لبنان على مدى 6 أيام متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ مساء الخميس الماضي، اعتراضا على التدهور الشديد فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى والنفايات.