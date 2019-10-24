شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم الدرزى اللبنانى جنبلاط يدعو للإسراع بالتعديل الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن أفضل حل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد هو الإسراع بتعديل حكومي كما اقترح الرئيس ميشال عون.

وكتب جنبلاط على تويتر "بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".