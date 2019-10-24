شكرا لقرائتكم خبر عن "القائمة العربية" فى إسرائيل ترفض المشاركة بحكومة "أزرق أبيض" و"الليكود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت القائمة العربية المشتركة، اليوم الخميس، والتى حصلت على 13 مقعدا فى انتخابات الكنيست الأخيرة، أنها لن تنضم لحكومة إسرائيلية تجمع تحالف "أزرق أبيض" مع حزب "الليكود".

وقال النائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى أسامة السعدى - فى تصريح صحفى - إن مثل هذه الحكومة لا تشكل تغييرا للسياسة المنتهجة فى السنوات الأخيرة.

وأضاف أن رئيس تحالف "أزرق أبيض" بينى جانتس، تواصل أمس مع رؤساء القائمة المشتركة باستثناء التجمع الوطنى الديمقراطي، وإذا كانت هذه الخطوة مقصودة فسيكون لذلك تأثير على قرارات القائمة التى ترفض إقصاء أى من مركباتها.

وكان الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، كلف مساء أمس /الأربعاء/، جانتس، رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فى تشكيلها.

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يشار إلى أن القائمة المشتركة هى تحالف سياسى يضم أربعة أحزاب عربية فى إسرائيل، وهى الكتلة الثالثة من حيث الحجم فى الكنيست، أعلن عن تشكيلها فى 23 يناير 2015، وتضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطنى الديمقراطي، والحركة الإسلامية (الجنوبية)، والحركة العربية للتغيير.

وفى محادثة هاتفية أجراها جانتس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد رغبته فى تشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة، واقترح جانتس أيضا أن يجتمع مع نتنياهو، ولكن نتنياهو قال له "سأعود إليك فى الأيام القادمة"، فى حين أن الليكود قال إنهما سيلتقيان فى الأيام القريبة.

ورفض جميع رؤساء كتلة اليمين- الحريديم (البيت اليهودي، اليمين الجديد، شاس ويهدوت هتوراة) طلب جانتس وقالوا إن المحادثات ستجرى فقط من خلال فريق "الليكود" التفاوضي، مايصعب من مهمة جانتس فى تشكيل الحكومة الجديدة.