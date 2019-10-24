شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوى واشتباكات عنيفة فى ريف اللاذقية وحماة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرات روسية مقاتلة صباح اليوم غارات جوية مكثفة على مناطق ترملا وركايا وكفرسنجة بريف إدلب الجنوب ومحور كبانة بريف اللاذقية، والسرمانية بريف حماة الغربي، بحسب وكالة "واس" .

كما وقعت فى الأثناء اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميلشيات الموالية له من جهة والفصائل المعارضة من جهة أخرى على محاور كبانة-السرمانية عند التقاء الحدود الإدارية لمحافظتى اللاذقية وحماة، وسط قصف مدفعى وصاروخى مكثف، وقصفت قوات النظام بعشرات القذائف منطقة جبل شحشبو، مستهدفةً كلًّا من بعربو وأم الصير وسطوح الدير بريف إدلب الجنوبي.

وذكر "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، اليوم، أن منطقة "خفض التصعيد" شهدت هدوءًا حذرًا بعد منتصف ليل الأربعاء–الخميس، سَرْعان ما تلاشى مع ساعات الصباح الأولى بعد استئناف الطائرات الروسية عمليات القصف عبر عدة محاور.