شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ31.. الأسير مصعب الهندى يواصل إضرابه عن الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن الأسير مصعب توفيق محمد الهندى (29 عاما) من قرية تل جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 31 على التوالى، وسط تراجع على حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الخميس، إن الأسير القابع حاليا فى عزل "أوهليكيدار"، يعاني من عدة مشكلات صحية منها جفاف وضيق في التنفس، وفقد من وزنه 20 كجم، ويقبع بزنزانة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فى حين ترفض إدارة المعتقل إعطاؤه أى من الاحتياجات الشخصية.

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وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير في 4 سبتمبر الماضى، وحولته للاعتقال الإداري، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وخاض العام الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة (35 يوما)، وانتهى بعد اتفاق يقضى بالإفراج عنه، ليعود الاحتلال لاعتقاله من جديد، وإخضاعه مرة أخرى للاعتقال الإدارى.



وأشارت الهيئة إلى أن أربعة أسرى إلى جانب الأسير مصعب يواصلون معركتهم مع الأمعاء الخاوية احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، وهم إاسماعيل علي المضرب منذ (93) يوما، طارق قعدان يخوض إضرابه لليوم (86) على التوالي، أحمد زهران المضرب منذ (33) يوما، والأسيرة هبة اللبدي والتي تواصل إضرابها لليوم (31).