شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جنبلاط يدعو لتعديل وزارى فى لبنان وانتخابات نيابية غير طائفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى، إن أفضل حل للأزمة فى البلاد، يكمن فى الإسراع بالتعديل الوزاري والدعوة لاحقا لانتخابات نيابية وفق قانون عصرى لاطائفى، حسبما أوردت شبكة "سكاى نيوز"، الإخبارية منذ قليل.

كان الرئيس اللبنانى ميشال عون، دعا إلى فتح حوار بناء مع المحتجين للوصول إلى نتيجة عملية وتحديد الخيارات التى تصل إلى أفضل النتائج، مشددًا على أن الحوار هو الطريق الأسلم للإنقاذ.