شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: لا داعى للقلق من انطلاق تظاهرات الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، إلى عدم القلق من تظاهرات الغد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد خالد المحنا -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الإنذار القصوى؛ استعدادا لحماية تظاهرات يوم غد الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".



وأضاف أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية وجهوا القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مباديء حقوق الإنسانـ، والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي"، مشيرا إلى أنه "لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة".

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وتابع أن "الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر، والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف"، موضحا أن "المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين التظاهرات، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية مصالح المواطنين، وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن".



ومن المتوقع أن يشهد يوم /الجمعة/ المقبلة تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق بينها بغداد؛ للمطالبة بالإصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.