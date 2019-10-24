شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الأمطار الرعدية على منطقة تبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالسعودية، تنبيها عن استمرار الأمطار الرعدية على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا فى الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من صباح الغد، وتشمل تبوك ومحافظتى أملج و تيماء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى.

كما أفاد المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، اليوم الخميس، بتشكل منخفض مدارى فى شرق بحر العرب وغرب السواحل الهندية عند خط عرض 15.4 درجة شمالا، وخط طول 70.4 شرقا.

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وقدرت سرعة الرياح حول مركز المنخفض بنحو 40 ـ 50 كم/س ويصاحبه سحب ركامية ممطرة، ويتوقع المركز الوطني تحرك المنخفض المداري باتجاه شرق شما شرق خلال الـ 12 ساعة المقبلة، ويستمر فى تعمقه ليصل إلى حد العاصفة المدارية ويتحرك فى اتجاه الغرب خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة إلى وسط بحر العرب، ولا يوجد تأثير مباشر على الدولة خلال الثلاث أيام المقبلة.