شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى على تويتر: رحبت بدعوة الرئيس لإعادة النظر فى الواقع الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الخميس بدعوة الرئيس ميشال عون لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي وسط احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة. وقال على تويتر "اتصلت برئيس الجمهورية، ورحّبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها"

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