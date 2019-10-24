شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة هروب 5 داعشيات من مخيم الهول شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الأمن فى مخيم الهول الواقع شمال سوريا محاولة 5 داعشيات من ألمانيا وتركيا وأوزبكستان للهرب فى اتجاه الحدود العراقية.

وذكرت الجهات الأمنية فى مخيم الهول ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن "مجموعة مؤلفة من 5 نساء برفقتهن 18 طفلا حاولوا الفرار باتجاه الأراضى العراقية ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد ملاحقتهن من قبل قوات الأمن والقبض عليهن جميعا".



وأشارت إلى أن المجموعة حاولت الهرب عقب قيامها بفتح جزء صغير من سور المخيم، مؤكدة أن السلطات قامت فور وقوع هذا الحادث بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات عملية الفرار ومن يقف وراءها.

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يأتى هذا عقب أيام من إحباط قوى الأمن الداخلى محاولة فرار 32 من نساء مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك غداة يوم من محاولة فرار 14 من نساء داعش وبرفقتهن 21 طفلا من جنسيات مختلفة.



يعتبر مخيم الهول الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا من أكبر المخيمات التابعة للإدارة الذاتية، للمقاتلين الأكراد الذي يقطنه أكثر من 71 ألف نسمة بين نازح ولاجئ وعوائل مرتزقة داعش من نساء وأطفال، ويعتبر الأخطر في العالم جراء تواجد أكثر من 40 ألف من نساء وأطفال داعش فيه.