روسيا تعلن عزمها إرسال المزيد من قوات الشرطة العسكرية لسوريا خلال أيام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عزمها إرسال المزيد من قوات الشرطة العسكرية لسوريا خلال أيام.

وذكرت الوزارة اليوم أنها تعتزم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية و33 وحدة من المعدات العسكرية إلى سوريا في غضون أسبوع، وذلك "في ضوء التحديات الجديدة".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة القول، في بيان، إنه "سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سورية في غضون أسبوع".

وقالت الوزارة :"لا يوجد الآن قتال حقيقي في سورية، كل شيء متوقف".

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ومن المتوقع أن تشارك الشرطة العسكرية الروسية في عملية انسحاب الأكراد من شمال سوريا، وفقا لما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

ومن بين أهم ما اتفق عليه الجانبان الإبقاء على الوضع الراهن بمنطقة عملية "نبع السلام" التركية الأخيرة، والتي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كلم داخل الأراضي السورية.

واتفق الجانبان أيضا على بدء مهلة 150 ساعة بدأت ظهر يوم أمس لتدخل الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عملية "نبع السلام"، بغية تسهيل إخراج المسلحين الأكراد وأسلحتهم حتى عمق 30 كلم من الحدود السورية التركية.