دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إيرادات مايكروسوفت تنمو 14% في الربع المالي الأول من 2020

إيرادات مايكروسوفت في الربع المالي الأول من 2020 والذي انتهي مع نهاية سبتمبر يشهد نموًا قدره 14% وتحقيق 33.1$ مليار.

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائجها المالية في الربع الأول من العام المالي 2020 والذي انتهى في سبتمبر، حيث أن السنة المالية للشركة تبدأ من يونيو في كل عام. وقد شهدت هذا الفترة تحقيق نمو بقيمة 33.1$ مليار مع أرباح تشغيلية قدرها 12.7$ مليار بفضل استمرار نمو شبكة لينكدإن وكذلك سوق الخدمات السحابية التي تقدمها.

ومع تحقيق 33.1$ مليار خلال الربع الأول، فإن الشركة بذلك حققت استطاعت تحقيق نموًا قدره 14% مقارنة مع العام الماضي.

فيما تمكنت من رفع أرباحها التشغيلية بنسبة 27% مقارنة مع العام الماضي بفضل تحقيقها لأرباح تشغيلية بقيمة 12.7$ مليار.

وبالحديث عن صافي الدخل الذي حققته الشركة، فإنها تمكنت من جني 10.7$ مليار وبزيادة قدرها 21% عن العام الماضي.

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كانت مايكروسوفت قد حققت إيرادات بنحو 11.1$ مليار من قسم الخدمات التي تقدمها مثل أوفيس ولينكدإن التي شهدت بدورها نموًا بقيمة 25% عن العام الماضي، كما حققت 10.8$ مليار من قسم الخدمات السحابية الذكية وبزيادة قدرها 27%، بالإضافة إلى تحقيق 11.1$ مليار من خدمات الحوسبة مثل ويندوز وإكس بوكس ومحركات البحث والأجهزة التي تقدمها والتي شهدت تراجع إيرادات Surface بنحو 4% عن العام الماضي على عكس باقي الأقسام في الشركة.

المصدر:

Microsoft

التدوينة إيرادات مايكروسوفت تنمو 14% في الربع المالي الأول من 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.