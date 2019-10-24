هواوي تطلق هاتفها الجديد "ميت إكس" القابل للطي في الصين

دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز إحدى أجهزة الهواتف النقالة التابعة لشركة هواوي الصينية

بدأت شركة هواوي الأربعاء تلقي طلبات شراء هاتفها الذكي الجديد "ميت إكس" القابل للطي في الصين، على أن يبدأ بيعه رسميا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بأسعار تبدأ بأكثر من 2400 دولار أمريكي. ولم تحدد الشركة خطة لإطلاقه عالميا بعد. وتم تأجيل إطلاق هاتف ميت إكس الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام، إذ تعرضت الشركة لاضطرابات بسبب إدراج واشنطن لها على القائمة التجارية السوداء في مايو/أيار الماضي.

بعد تأجيل لمرتين هذا العام، أعلنت شركة هواوي الصينية الأربعاء بدء تلقي طلبات شراء هاتفها الذكي الجديد القابل للطي "ميت إكس" في الصين، في محاولة لتعويض ضعف مبيعاتها عالميا في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال متحدث باسم هواوي إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لجالاكسي فولد الذي أنتجه سامسونج إلكترونيكس وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيطلق رسميا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفا و999 يوان (2403 دولارات).

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وقالت الشركة إن خطتها لإطلاقه عالميا لا تزال قيد الاستعراض.

وتم تأجيل إطلاق هاتف ميت إكس الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام، إذ تعرضت هواوي، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء في مايو/أيار.

وتسبب الإجراء في ضربة لمبيعات هواوي من الهواتف الذكية في أوروبا، وهي سوق هامة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27 بالمئة في الربع الثالث من العام بفضل مبيعات قوية في الصين وزيادة الشحنات لطرز كانت قد تم إطلاقها قبل الحظر الذي جرى فرضه في مايو/أيار.

فرانس24/ رويترز