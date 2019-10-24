دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تؤكد على عدم رغبتها في تغيير نظام الأندوريد في هواتفها ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد Joy Tan من هواوي مؤخراً على أن الشركة لا تخطط لتغيير نظام تشغيل الأندوريد في هواتفها الذكية بأي نظام أخر، كما أشار إلى أن الشركة تستمر في المستقبل في الإعتماد على خدمات جوجل.

كشفت شركة هواوي هذا العام عن نظام تشغيل الجديد HarmonyOS، ورغم الكثير من التوقعات التي أشارت إلى أن هذا النظام سيكون بديلاً لنظام الأندوريد في المستقبل، إلا أن هواوي أكدت من جديد على العكس.

لا شك أن هواوي تواجه بعض العقبات في مبيعات الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية مغ غياب منصة الأندوريد وخدمات جوجل، إلا أن هواوي قدمت Mate 30 هذا العام بنظام الأندوريد المفتوح AOSP الذي يفتقر لخدمات جوجل.

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ولقد أكد Joy Tan الرئيس الإعلامي لشركة هواوي في تصريحات مؤخراً، على عدم رغبة هواوي في تغيير نظام تشغيل الأندوريد في هواتفها، كما أشار إلى أن الإنتقال إلى نظام تشغيل جديد سيتطلب سنوات من العمل، كما أنه سيؤدي إلى تراجع ثقة المستهلك بمنتجات الشركة. كما أضاف Joy Tan أن هواوي تفضل التركيز على تعزيز خدمات الشركة، وتوسيع نطاق خدمات المحمول في الوقت الحالي.

يذكر أن إستبدال نظام الأندوريد في هواتف هواوي الذكية سيحتاج إلى نظام قوي موثوق من مستخدمي الشركة في جميع أنحاء العالم، كما أن تطوير هذا النظام سيتطلب سنوات من العمل للحصول على ثقة المستخدم للنظام الجديد.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تؤكد على عدم رغبتها في تغيير نظام الأندوريد في هواتفها ظهر على التقنية بلا حدود.