دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا هواوي تفتح باب طلبات الشراء المسبق لهاتفها HUAWEI nova 5T

© layalina هواوي تفتح باب طلبات الشراء المسبق لهاتفها HUAWEI nova 5Tأعلنت هواوي عن طرح اثنين من أرقى منتجاتها المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الحالي. وأشارت الشركة إلى توافر الجيل التالي من ساعات HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 ملم للشراء حالياً من المتاجر المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. وبالتزامن مع ذلك، تستقبل الشركة طلبات الشراء المسبق لهاتفها HUAWEI nova 5T. ومن المتوقع أن يحظى كلى المنتجين بإقبال واسع خلال هذا الموسم، ولا سيما في ضوء الاهتمام الكبير الذي حصلا عليهما. هاتف HUAWEI nova 5T يأتي هاتف HUAWEI nova 5T مع 5 كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم للمستخدمين صوراً مُذهلة في غاية الإشراق والوضوح؛ وتشمل عدسة بدقة عالية تبلغ 48 ميجابكسل وعدسة بزاوية تصوير عريضة جداً بدقة 16 ميجابكسل وعدسة لالتقاط الصور القريبة بدقة 2 ميجابكسل وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفيSuperstar الأمامية بدقة 32 ميجابكسل. ويتيح نظام الكاميرا المُبسط هذا تحديد المشاهد والتقاط صور مثالية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما تسهم مزايا الذكاء الاصطناعي في التعرف على حوالي 22 سيناريو مختلف، وضبط الإعدادات المطلوبة للحصول على لقطةٍ مثالية. وتشمل هذه المزايا وضع التصوير الليلي Super Night Mode AIS بتقنية تثبيت الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنية المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي +AI HDR، بالإضافة إلى الصور مع الإضاءة الخلفية، مما يضمن للمستخدمين الحصول على صور واضحة ومُشرقة في الأماكن المُظلمة أو ذات الإضاءة المنخفضة. إلى جانب ذلك، يمتاز نظام الكاميرا بتأثيرات سينمائية رائعة بفضل تقنية تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية تصوير الفيديو بالحركة البطيئة للغاية بمعدل 960 إطاراً في الثانية، مما يمنح المستخدمين حلاً إبداعياً لتسجيل أروع مقاطع الفيديو. ويتوافر هاتفHUAWEI nova 5T للطلب المسبق اعتباراً من يوم 22 أكتوبر الحالي في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بسعر 1599 درهم إماراتي. © layalina هواوي تفتح باب طلبات الشراء المسبق لهاتفها HUAWEI nova 5T ساعة HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 ميليمتر تم تزويد ساعة HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 ملم بأول معالج تبتكره هواوي Kirin A1 والذي يوفر بطارية منقطعة النظير بفضل استهلاك الطاقة المنخفض للمعالج، ويفتح آفاقاً جديدة في مجال المزايا المتوقعة من الأجهزة القابلة للارتداء. وتعد هذه الساعة أيضاً أولى ساعات هواوي الذكية المزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد، ما يوفر قدرة عرض واسعة النطاق. وتتيح الساعة للمستخدم إمكانية تنظيم وقته الشخصي بفضل تزويدها بـ 15 وضعاً رياضياً مختلفاً. وتوفر هذه الأوضاع الرياضية للمستخدم ملاحظات عبر 190 نوعاً من البيانات. ويشابه اقتناء هذه الساعة الاستعانة بمدرب رياضي شخصي وذكي لتعزيز جودة التدريبات. وبذلك لا يوجد أعذار لعدم ممارسة الرياضة! تتوافر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 ملم للشراء اعتباراً من يوم 22 أكتوبر الحالي في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بسعر 849 درهم إماراتي. انتهى-

نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

احتلت هواوي في العام 2019، المرتبة 47 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79 في قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وأنشأت 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومنها مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. وأنشأت هواوي مركزاً جديداً للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، وفيه تتعاون هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التقنية لتطوير كاميرات الأجهزة النقالة وجودة الصور. ***

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للاستفسارات الإعلامية:

ماريا أوجارام

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المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

جامول تورابوف

مدير العلاقات العامة والتواصل في الإمارات العربية المتحدة

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

غيدا قليبو

مسؤولة تنفيذية أولى

شركة هيل آند نولتون

البريد الإلكتروني: [email protected]

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