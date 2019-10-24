دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اطلاق أول مشغل للسكوترات الكهربائية في المملكة العربية اطلاق أول مشغل للسكوترات الكهربائية في المملكة العربية السعودية

أطلقت الشركة الرائدة في مجال وسائل النقل الميكروي باستخدام السكوترات الكهربائية في الرياض كجزء من خططها للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 25 أكتوبر 2019 - أعلنت شركة "سرْك"، أول مشغل للدراجات الكهربائية المعتمدة في الشرق الأوسط، عن توسعها في المملكة العربية السعودية، مع خطط مستقبلية لنشر استخدام وسائل النقل الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر المقبلة.

ستدخل "سرْك" إلى المملكة عبر طرح السكوترات الكهربائية في المدينة الرقمية، وحي السفارات، في مدينة الرياض، وذلك عبر "رزا" إحدى مؤسسات شركة الاستثمارات الرائدة وذراع إدارة العقارات بالمؤسسة العامة للتقاعد.

© alqiyady اطلاق أول مشغل للسكوترات الكهربائية في المملكة العربية السعودية

وفي هذا الصدد، علّق جايديب دانوا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سرْك" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً "إننا في خضم فترة نمو مذهلة للغاية في المملكة العربية السعودية، الدولة التي قطعت أشواطاً هائلة خلال السنوات القليلة الماضية لتصبح دولة حيوية ومزدهرة . لدى المملكة أكبر عدد من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم نسبة عالية من المستهلكين الشباب الذين يواصلون تبني الابتكارات الجديدة. نتوقع طلباً كبيراً على دراجات "سرْك" الكهربائية ، التي يمكنها تلبية احتياجات الشباب اليومية من جهة وترك أثر إيجابي على البيئة والاقتصاد من جهة أخرى. مع 29 مليون نسمة، ومعدل نمو سنوي بحوالي 3.3 ٪، تبقى المملكة سوقاً رحبة للاستفادة منها. نحن فخورون بكوننا أول مشغل رسمي للسكوترات الكهربائية في المملكة حيث أننا في طليعة شركات وسائل النقل الخفيفة في كافة أنحاء الشرق الأوسط".

وصرح المهندس وليد العيسى الرئيس التنفيذي لشركة "رزا" -إحدى مؤسسات شركة الاستثمارات الرائدة وذراع إدارة العقارات بالمؤسسة العامة للتقاعد: "يسعدنا أن نتشارك مع "سرْك" في إدخال السكوترات الكهربائية إلى فنادقنا ومجتمعاتنا في المملكة العربية السعودية. يجسد هذا التعاون تعهدنا بالاستدامة في التنقل، وكذلك التزامنا بأن نكون من أوائل المؤسسات التي تعتمد التكنولوجيا في هذا المجال. كما سنستمر في التعاون مع المؤسسات التي تتوافق قيمها عن كثب مع قيمنا، لتسهيل إدراج التنقل المستدام في المنطقة".

تعكس هذه الخطوة رؤية السعودية 2030 المتمثلة في إقامة مجتمع نابض بالحياة، يقوم على الاستدامة كواحدة من ركائزه الأساسية. وأضاف بدر الكالوتي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "سرْك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تتمتع المملكة بفرصة فريدة لقيادة المجتمع العالمي في اعتماد رحلات أكثر تطوراً ونظافة وأماناً. من خلال هذه الاتفاقية، ستقدم "سرْك" إلى المدينة الرقمية وحي السفارات خياراً كهربائياً بديلاً للنقل أكثر سرعة وملاءمة للرحلات القصيرة داخل المنطقة وحولها، ووصلها بمحطات النقل العام، كما توفره بأسعار معقولة لجميع فئات الدخل. ويسعدنا أن نعمل مع رزا لأنها تساعدنا على تحقيق مهمتنا المتمثلة في تأمين رحلات بأسعار معقولة ومستدامة تجعل الجميع يصل في الوقت المحدد".

وستكون المدينة الرقمية المنطقة الأولى التي سيتم فيها التشغيل بالشراكة مع "رزا". ويُعد هذا المشروع مقراً لشركات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم. وتمهد الطريق للاستثمارات المحلية والعالمية أمام الشركات المهتمة أو المتواجدة مسبقاً في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تهدف المدينة الرقمية إلى تعزيز وتحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية حيث يهدف المشروع الذي قامت رزا بتطويره وإدارته إلى تلبية الاحتياجات التجارية لشركات التكنولوجيا.

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منذ الأشهر الأربعة الأولى من عملياتها في الإمارات العربية المتحدة، دخلت "سرْك" في شراكات مع ثلاث شركات رائدة في مجمعات أبوظبي وشركات إدارة العقارات ، وهي تعمل حالياً في 12 موقع في أنحاء ابوظبي. وكجزء من التزامها تجاه المنطقة، تتطلع "سرْك" إلى الانتشار لتشمل مناطق أوسع في الإمارات، بالإضافة إلى الدخول في أسواق جديدة في الخليج. هذا وسيتم اطلاق تطبيق "سرْك" على الهواتف المحمولة في الأسابيع المقبلة، ليتضمن خيار اللغة العربية، ويُستخدم التطبيق "لفتح قفل" الدراجات الإلكترونية، وإدارة جولات ركوب الدراجة بسهولة.

وأضاف دانوا "مع استمرار توسع عملياتنا في المنطقة، نهدف الى جعل عروضنا مناسبة لتلبية جميع احتياجات عملائنا. لقد تم تصميم الدراجات الإلكترونية لدينا لتلائم ظروف المنطقة المناخية القاسية وتضاريسها، وبالتالي فإن الخطوة المنطقية التالية كانت التأكد من أننا نتواصل بشكل أكبر مع عملائنا المحليين بلغتهم الأم".

يمكن العثور على سكوترات "سرْك" في مواقع مختلفة داخل مناطق التشغيل المعتمدة. كما يتضمن تطبيق "سرْك" تعليمات السلامة، والنصائح الملاحية، والإرشادات، وخيارات الدفع الآمن عبر الإنترنت إضافة الى العديد من المزايا الأخرى. تتضمن جميع جولات "سرْك" تأميناً شاملاً لتغطية الحوادث الشخصية ومسؤولية الطرف الثالث وتغطية مسؤولية المنتَج.- انتهى –

عن شركة “Circ”

تم إنشاء "سرْك" “Circ” من قبل فريق يتمتع برؤية مشتركة لتوفير رحلات أكثر أماناً ورفقا بالبيئة وأفضل اتصالاً. تأسست الشركة في نهاية عام 2018، وتوفر الآن سكوترات كهربائية مصممة خصيصاً لها في 12 دولة وأكثر من 4 مدن عالميه ويستخدمها مئات الأشخاص كل دقيقة. تقوم شركة “سِرْك” ببناء عملاق أوروبي في مجال التنقل الميكروي باستخدام الوسائل الخفيفة في أوروبا وخارجها، حيث تعمل مع سلطات المدينة والمجتمعات المحلية ومستخدمي الطرق الآخرين لتطوير التنقل الحضري نحو الأفضل.

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