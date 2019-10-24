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هذا الموضوع هواوي تبدأ ببيع هاتفي Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.
لقد تم طرح هاتفي Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G أخيرًا للبيع، وعلى ما يبدو، فإن الهواتف ستتوفر في السوق الصيني فقط.
وسيبدأ سعر هاتف Mate 30 5G من 4999 يوان (أي حوالي 705 دولار)، بينما سيبدأ سعر Pro من 6899 يوان (أي 975 دولار).
سيحتوي كل من Mate 30 و Mate 30 Pro على مجموعة شرائح Kirin 990 5G، والتي تعمل بتردد 2.86 جيجاهرتز. ويعتبر هذا المعالج مختلف عن Kirin 990 العادي، والذي يتم تشغيله على الهواتف غير الداعمة لشبكة الجيل الخامس.
وسيأتي الهاتف باللون البرتقالي والأخضر الداكن بالإضافة إلى اللونين الفضي والأخضر الفاتح.
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هذا الموضوع هواوي تبدأ ببيع هاتفي Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.
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