ترامب يشيد بـ"النجاح الكبير" للمنطقة الآمنة شمال سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي أشاد بالاتفاق

وواجه ترامب انتقادات شديدة لقراره المفاجئ بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، مما مهد لتركيا شن هجوم ضد الأكراد الذين كانوا حلفاء واشنطن في قتال تنظيم داعش.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه الثلاثاء في منتجع سوتشي الروسي، تسهّل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مساحات تمتد بين نهر الفرات والحدود العراقية.

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كما تحتفظ تركيا بمنطقة أخرى في شمال شرق سوريا، ينتشر فيها جيشها بين بلدتي رأس العين وتل أبيض، وطولها 120 كم، سيطرت عليها خلال هجومها الذي أطلقته في 9 أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وكتب ترامب على تويتر: "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا. تم إنشاء منطقة آمنة. وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت ... الأكراد آمنون وعملوا بشكل جيد معنا. أسرى داعش المسجونون تم تأمينهم".

وقال ترامب إنه سيصدر بيانا بشأن التطورات في المنطقة.