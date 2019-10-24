شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تؤكد استمرار خدماتها ومساعداتها للاجئين الفلسطينيين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فى لبنان، كلاوديو كوردونى أن الوكالة تعمل ما بوسعها لتبقى منشآتها فى المخيمات الفلسطينية عاملةً حيثما كان ذلك ممكناً وآمناً فى ظل الحراك الذى يشهده الوضع اللبنانى، بحسب " واس" .
وأشار كوردونى فى بيان اليوم ، إلى أن الأونروا تشغل حالياً عشرة مراكز صحية تعمل على توفير العلاج الطبى للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأكد كوردونى أن الأونروا ستبقى مقفلة مدارسها فى لبنان، حتى إشعار آخر تماشياً مع القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالى اللبنانية .
وطالب مدير الآونروا فى لبنان، بعدم نشر الشائعات حول تقليص خدماتها، مشددًا على أن الأونروا ستواصل البحث عن طرق لتوفير الخدمات لمجتمع لاجئى فلسطين فى لبنان بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وبدعم مستمر من المجتمع الدولي.
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