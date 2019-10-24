شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن حالة الانذار القصوى فى بغداد والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قطاعات وزارة الداخلية العراقية حالة الإنذار القصوى فى بغداد والمحافظات.

صرح بذلك مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية.

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كان مجلس الأمن الوطنى العراقى قد أكد - فى وقت سابق أمس - الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمى.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أكد الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي، وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".



وتابع أن "المجلس شدد على عدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي"، لافتًا إلى "أهمية الدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد".