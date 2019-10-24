شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السعودى يلتقى نظيره الكورى الجنوبى فى سيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب العام السعودى الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظيره الكورى الجنوبى "يون سوك يول" فى مقر النيابة العليا فى سول ، بحسب "واس".

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المستقبلية فى مجال الجوانب النيابية والعدلية، وكذلك تبادل الزيارات والتدريب فى ضوء ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية وكوريا الجنوبية.

واستعرض خلال اللقاء الذى حضره مساعد المدعى العام و عدد من القيادات فى النيابة العامة الكورية الجنوبية العلاقات بين البلدين فيما يخص الجوانب النيابية و العدلية، وبحثا مدى التقدم والتطور الذى تحقق لهذه العلاقة منذ الزيارة التى قام بها المدعى العام الكورى للمملكة فى عام 2009.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بعد الاجتماع على البعد التاريخى للعلاقة السعودية الكورية، منوهًا إلى أن هذا اللقاء يأتى تأكيدًا لسعى البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة.