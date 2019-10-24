شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يبحث مع البحرين وبريطانيا سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، اليوم الخميس، مع السفير البحرينى فى عمان أحمد بن يوسف الرويعي، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك والعلاقات الثنائية بما يخدم البلدين.

كما استقبل رئيس هيئة الأركان الأردنية - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - السفير البريطانى فى عمان إدوارد أوكدن، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي.