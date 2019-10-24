شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يبحث مع البحرين وبريطانيا سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، اليوم الخميس، مع السفير البحرينى فى عمان أحمد بن يوسف الرويعي، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك والعلاقات الثنائية بما يخدم البلدين.
كما استقبل رئيس هيئة الأركان الأردنية - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - السفير البريطانى فى عمان إدوارد أوكدن، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يبحث مع البحرين وبريطانيا سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.