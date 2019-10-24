شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز مجالات التعاون الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، اليوم الخميس، مع سفير المملكة المتحدة لدى البحرين رودريك دراموند العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين ومستوى التعاون فى مختلف المجالات.

وأكدت الوزيرة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - مواصلة السعى إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فى المجال الصحي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التى تهدف إلى تحقيق سبل الارتقاء والتطوير بمستوى الخدمات المقدمة.

وتم خلال اللقاء، بحث واستعراض عدد من الموضوعات والبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل الاستفادة من الخبرات البريطانية المتخصصة فى مجال الجينوم، ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع الصحى فى المملكة.

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وأشارت الصالح إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الصديقين فى مجالات التدريب الطبى والزيارات الميدانية للاستشاريين من الأطباء المختصين وتبادل الخبرات الطبية لصالح الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للجميع.

من جهته، أكد السفير البريطانى الاستعداد للمشاركة فى تقديم كل ما من شأنه أن يسهم فى دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى المجال الطبى بين البلدين الصديقين.