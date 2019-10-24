شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تبحث مع الهند سبل تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الوزير المسئول عن شؤون الدفاع العمانى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى مع رئيس أركان القوات الجوية الهندية الفريق أول طيار راكيش كومار سنج بهاداويا عددا من مجالات التعاون القائم بين سلاح الجو العمانى والقوات الجوية الهندية، وسبل الارتقاء بها.

وجاء ذلك خلال استقبال البوسعيدى اليوم الخميس لبهاداويا، والوفد المرافق له بمعسكر بيت الفلج، بحضور قائد سلاح الجو العمانى اللواء الركن طيار مطر بن على العبيداني، وسفير جمهورية الهند لدى السلطنة .

وذكرت وكالة الأنباء العمانى أنه تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الطيبة، وبحث عدد من مجالات التعاون القائم بين سلاح الجو العمانى والقوات الجوية الهندية، وسبل الارتقاء بها، وتبادل وجهات النظر فى الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .