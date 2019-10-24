شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين لـ"السراج": ما يحدث فى ليبيا سببها سياسة غير مسؤولة لبعض الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ردا على كلمة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية، خلال الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية، اليوم الأربعاء، والتى اتهم فيها الأخير اللواء خليفة حفتر بالهجوم على طرابلس بهدف السيطرة عليها،: "نتابع باهتمام وقلق شديد الأحداث فى ليبيا".

وأضاف الرئيس الروسي:" ما يحدث فى ليبيا ليس إلا نتيجة سياسة غير مسؤولة لدول تمارس خرقا لقرارات مجلس الأمن وها هى النتيجة التى نراها اليوم، ونتمنى لكم العودة الأسرع إلى السلام والأمن، مؤكدا أن موسكو تعمل على التوافق بين الأطراف الليبية المتنازعة.