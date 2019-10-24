مصر.. مصرع 19 إثر الأمطار الغزيرة

القاهرة/ الخليج 365-

تسببت الظروف الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة، التي ضربت مصر بدءا من الثلاثاء، في مصرع 19 شخصا في 7 محافظات، وفق مصدر حكومي.

وقالت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة بمصر، عبر موقعها الإلكتروني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "الأسباب المباشرة للوفاة تنوعت ما بين حوادث الطرق (9 ضحايا)، والصعق بالكهرباء (7 ضحايا)، والغرق (ضحيتان)، إضافة إلى السقوط من أعلى سطح منزل أثناء كسح مياه الأمطار (ضحية واحدة)".

وجاءت حالات الوفاة كالآتي: القاهرة (حالة واحدة)، الجيزة (4 حالات)، بني سويف (حالة واحدة)، شمال سيناء (حالتان)، كفرالشيخ (4 حالات)، الشرقية (حالة واحدة)، الغربية (6 حالات)، وفق المصدر ذاته.

وشهدت بعض محافظات مصر موجة من الظروف الجوية الصعبة المصحوبة بهطول أمطار غزيرة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أدت إلى إغلاق موانىء، وتعطيل شوارع وميادين رئيسية بسبب تراكم المياه، وصدور قرار حكومي استثنائي بتعطيل الدراسة الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.