الجبير: اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي"

الرياض / الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن اتفاقا وشيكا سيعقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، مع الجبير، وأوردتها فضائية "العربية" السعودية، الخميس، دون تفاصيل أكثر.

ويجري حاليا "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، مفاوضات مع الحكومة اليمنية، تقودها السعودية.

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ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، لدى لقائه سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن لدى بلاده، إن حوار جدة يرتكز على الثوابت الوطنية في "الحفاظ على وحدة وأمن اليمن، وعودة جميع مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

والخميس الماضي، نفت الحكومة اليمنية على لسان متحدثها راجح بادي، تقارير صحفية تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق مع المجلس الانتقالي، نتيجة لمشاورات جدة بين الجانبين.

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، جددت السعودية دعوتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير".

وجاءت دعوة الرياض إثر سيطرة قوات "الانتقالي" على مدينة عدن ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بإسناد الطيران الحربي الإماراتي الذي قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية.

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