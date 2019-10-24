العراق.. إطلاق سراح ناشط بالاحتجاجات في بغداد

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أفرجت سلطات الأمن العراقية، الخميس، عن الناشط المدني الطبيب ميثم الحلو، قبل يوم من تجدد الاحتجاجات المرتقبة ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتستعد تنسيقيات التظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، لاستئناف الاحتجاجات ضد الحكومة، الجمعة، بعد أن توقفت أكثر من أسبوع، لإتاحة المجال للزائرين الشيعة لإحياء ذكرى "أربعينية الإمام الحسين" في مدينة كربلاء.

وقال مقرب من "الحلو"، في تصريح للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن السلطات أفرجت عنه صباح الخميس.

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وكان الناشط "الحلو" قد تم اعتقاله قبل قرابة ثلاثة أسابيع من أمام عيادته في منطقة "الشرطة الرابعة" غربي بغداد.

وانطلقت احتجاجات من بغداد مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية.

واستمرت الاحتجاجات لمدة أسبوع شهدت خلالها أعمال عنف، قتل فيها وفقا لإحصائيات رسمية 149 شخصًا بينهم عناصر أمن وجرح الآلاف.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.