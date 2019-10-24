الجيش الإسرائيلي: إطلاق "الإنذار" قرب غزة تم عن طريق الخطأ

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، أن إطلاق صافرات الإنذار، في تجمعات إسرائيلية، قريبة من قطاع غزة ، تم عن طريق الخطأ.

وقال الجيش في تصريح صحفي، وصل وكالة الخليج 365:" قبل قليل تم تفعيل إنذار في منطقة شمال غلاف غزة في أعقاب رصد خاطئ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف:" تم تفعيل المنظومة الدفاعية وفق المطلوب، حيث أطلقت قوات الدفاع الجوي صواريخ اعتراض وفقًا للسياسة المتبعة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، منها هيئة البث الرسمية قد أعلنت أن صافرات الإنذار أُطلقت في عدة تجمعات، دون مزيد من التفاصيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.