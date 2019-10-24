حراك لبنان لا يكل.. قطع الطرقات يتسع ومدن الجنوب تنتفض

صحيفة الخليج الالكترونية

دخل الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 أكتوبر، يومه الثامن، على وقع إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج والنزول إلى الشارع.

ودعا المحتجون في مدينة صور، جنوب لبنان، مساء الأربعاء، إلى تجديد التظاهر، اليوم الخميس، كما افترش محتجو طرابلس (شمال البلاد) الأرض ليلاً، رافضين الخروج من ساحة النور وسط المدينة الشمالية.

وأفاد مصدر بأن عمليات قطع الطرق اتسعت صباحاً، وتركزت في بيروت ومداخلها الجنوبية والشمالية.

كما أوضح المصدر أن الحراك الشعبي مستمر في صور والنبطية جنوب لبنان، ويتسع في الشوف وعاليه والمتن الأعلى (جبل لبنان). وأضاف أن عدداً من المتظاهرين يستعدون لمسيرة تتجه إلى النبطية دعماً لمتظاهريها.

وأضاف أن هناك انتشارا كثيفا للجيش في منطقة النبطية التي شهدت أمس اعتداءات على المتظاهرين. ولفت إلى أن عددا من المتظاهرين تجمعوا أمام السراي في المدينة، وعند تمثال الصبّاح.

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إلى ذلك، أشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش اللبناني أعاد فتح طريق “الأولي” في صيدا (مدخل الجنوب اللبناني) بعد تدافع مع المحتجين نتج عنه إصابة خمسة تم علاجهم ميدانيا.

كما لفتت إلى أن عداا من المحتجين تجمعوا أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، مع توافد مزيد من المتظاهرين إلى وسط العاصمة اللبنانية.

النبطية وعناصر البلدية

وكانت مدينة النبطية شهدت توتراً ملحوظاً، إثر تهجم عناصر من شرطة البلدية التي يرأسها “محسوب” على حزب الله، على المتظاهرين وضربهم في محاولة لقمعهم وراء الحواجز التي وضعوها، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني.

إلى ذلك، تستمر المدارس والمصارف في الإقفال اليوم، على وقع إقفال العديد من الطرق الرئيسية في البلاد، على الرغم من محاولة الجيش بالأمس فتحها، دون أن يتمكن من ذلك، لاسيما في بعض المناطق في المتن (جل الديب) وكسروان (الزوق)، حيث سادت حالة من التوتر الشديد بين المحتجين والقوات الجيش اللبناني.

أنباء عن تعديل حكومي وكلمة مرتقبة لعون

وعلى وقع الحراك، وبعد صمت دام 7 أيام، يخرج اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون عن صمته، موجها كلمة إلى اللبنانيين، حول المستجدات الأخيرة في الشارع اللبناني.

إلى ذلك، سرت أنباء عن احتمال تعديل حكومي وشيك، وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن زعماء لبنانيين ناقشوا احتمال إجراء تعديل وزاري لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النخبة السياسية، التي أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع.