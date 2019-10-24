أسعار النفط تتراجع وسط ضغوط على السوق

صحيفة الخليج الالكترونية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب؛ وذلك بعد أن كانت مكاسب كبيرة قد سُجلت في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.3%، إلى 61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام القياس العالمي 2.5% يوم الأربعاء؛ ليبلغ عند التسوية 61.17 دولارًا للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أو 0.6%، إلى 55.65 دولارًا للبرميل، وأنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعًا 3.3%.

Advertisements

ووفق “رويترز” قالت “كارولين بين” كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: “من المرجح أن تظل أسعار النفط مكبوحة على المدى القريب؛ إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يتباطأ ويسود العزوف عن المخاطرة”.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر مقارنة بتوقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة: إن الانخفاض في المخزونات الأسبوعية، جاء مع قيام المصافي بزيادة استهلاك الخام، ونزول واردات النفط؛ مما سبّب قفزة لكلا الخامين القياسيين يوم الأربعاء.