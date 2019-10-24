الجبير: سياسة الاسترضاء لا تجدي مع إيران

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية اليوم الخميس، إن سياسة الاسترضاء لا تنفع مع إيران، و أن المملكة ضد أي شكل من أشكال الحوار معها، بل ويجب ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها لأنه السبيل الوحيد لدفعها للجلوس على طاولة المفاوضات.
وذكر الجبير إن الحرب في اليمن فرضت علينا من قبل ميليشيا الحوثي وأن إحلال السلام بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي قريباً جداً.
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