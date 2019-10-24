“الجاسر” عن تعيينه وزيراً للنقل: وسام شرف يضع على عاتقي مسؤوليات أكبر

صحيفة الخليج الالكترونية

رفع المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة.

وثمّن الثقة الملكية التي عدَّها وسام شرف يعتز به، قائلاً: إن ثقة القيادة الرشيدة تضع على عاتقي مسؤوليات أكبر؛ للمساهمة مع كل زملائي في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وعزمها على المضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد “الجاسر” أن قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية في هذا الوطن الشامخ، الذي أولت له القيادة الرشيدة اهتماماً واسعاً منذ تأسيسها.

وعبّر “الجاسر” عن شكره وتقدير للدكتور نبيل بن محمد العمودي وزير النقل السابق؛ لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في الوزارة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.