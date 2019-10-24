- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
رفع المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة.
وثمّن الثقة الملكية التي عدَّها وسام شرف يعتز به، قائلاً: إن ثقة القيادة الرشيدة تضع على عاتقي مسؤوليات أكبر؛ للمساهمة مع كل زملائي في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وعزمها على المضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد “الجاسر” أن قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية في هذا الوطن الشامخ، الذي أولت له القيادة الرشيدة اهتماماً واسعاً منذ تأسيسها.
وعبّر “الجاسر” عن شكره وتقدير للدكتور نبيل بن محمد العمودي وزير النقل السابق؛ لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في الوزارة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر “الجاسر” عن تعيينه وزيراً للنقل: وسام شرف يضع على عاتقي مسؤوليات أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.