ضبط سيدة صدر بحقها 20 تعميماً بقضايا حقوقية

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكّنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة من إلقاء القبض على مواطنة كان قد صدر بحقها 20 تعميماً في قضايا حقوقية.

وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية اشتبهت في مركبة كانت تقودها امرأة، وعند الاستفسار برقم الهوية اتضح أن عليها عدة تعميمات حول قضايا حقوقية.

وأضافت المصادر أنه تم تسليم المرأة إلى شرطة محافظة الجموم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بحكم الاختصاص.