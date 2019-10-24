- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تمكّنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة من إلقاء القبض على مواطنة كان قد صدر بحقها 20 تعميماً في قضايا حقوقية.
وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية اشتبهت في مركبة كانت تقودها امرأة، وعند الاستفسار برقم الهوية اتضح أن عليها عدة تعميمات حول قضايا حقوقية.
وأضافت المصادر أنه تم تسليم المرأة إلى شرطة محافظة الجموم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بحكم الاختصاص.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سيدة صدر بحقها 20 تعميماً بقضايا حقوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.