الجبير: الضغوط القصوى هي السبيل لدفع إيران للتفاوض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية اليوم الخميس إن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران وإن السبيل الوحيد لدفع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها.

وذكر الجبير في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الاتفاق وشيك بين الحكومة والانفصاليين باليمن لإنهاء صراع على السلطة في مدينة عدن الجنوبية الساحلية.